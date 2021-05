Domper voor Ravijn na verlies in strafworpenserie

WATERPOLO - EDE - De mannen van Het Ravijn hadden de halve finales van de strijd om de landstitel binnen handbereik, maar moeten nog een keer aan de bak om dat doel te bereiken. De tweede wedstrijd in de kwartfinales tegen Polar Bears was een ware thriller en werd na strafworpen verloren: 14-13. Zondag volgt de derde en beslissende wedstrijd in Nijverdal, aanvang 15.00 uur.

Het is zaak voor coach Ron Loos zijn ploeg weer snel op de rails te krijgen, want het ongelukkige verlies moet binnen 24 uur al weer uit de koppies van zijn spelers zijn verdwenen. Toch zal de nederlaag na de zinderende strafworpenserie, met tien pogingen aan beide kanten, nog wel even nadreunen in Nijverdal.

Slechte nachtrust

Weg is het goede gevoel van vrijdagavond toen de 11-9 zege nog een 1-0 voorsprong in de serie met Polar Bears opleverde. Het momentum ligt nu bij de ploeg uit Ede. Met name Lars Gottemaker zal een slechte nachtrust hebben. De aanvoerder van Het Ravijn was aanvankelijk de grote animator van de Nijverdalse ploeg, maar eindigde als de schlemiel door twee keer een strafworp te missen.

Waar Het Ravijn vrijdagavond Polar Bears sloopte op conditie en fitheid, lukte het de ploeg van Loos in Ede niet Polar Bears kapot te spelen. De thuisploeg was beweeglijker en gevaarlijker, kreeg ook meer uitsluitingen mee en had uiteindelijk ook het meeste recht op de zege.

Negen minuten droog

Het Ravijn was daarentegen een stuk effectiever en had na de 5-4 voorsprong bij rust vroeg in de tweede helft een beslissend gaatje kunnen slaan. Lars Gottemaker zette zijn ploeg nog op 6-4, maar daarna stond Het Ravijn ruim negen minuten droog. Jorrit aanstoot scoorde pas weer in het vierde kwart, maar toen had Polar Bears met drie treffers op rij al de leiding genomen.

De thuisploeg kwam ook op 8-7 waardoor Het Ravijn in de slotfase alle risico's moest nemen om er nog strafworpen uit te halen. Met een veldspeler voor keeper Job van As lukte dat uiteindelijk. Met zijn vierde treffer zorgde Gottemaker voor de 8-8.

Nagels bijten

De strafworpenserie was vervolgens om de nagels bij af te bijten. Polar Bears miste als eerste in de serie van vijf, maar Lars Gottemaker lukte het niet om Eelco Wagenaar te passeren en Ravijn naar de halve eindstrijd te schieten. In de om-en-om serie misten vervolgens ook Emiel Wouters en Jorn Muller. Job van As hield Het Ravijn echter in de race door ook twee ballen te stoppen. Nadat Lars Gottemaker voor de tweede keer miste, besliste Sander Roels namens Polar Bears het duel.