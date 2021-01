Donkere wolken boven vlaggenschip van DSVD

Korfbal­trai­ners verlengen hun contract

15 januari KORFBAL - Ruben Burchartz uit Hengelo is ook het volgende seizoen trainer-coach van het Enschedese DOS-WK. Burchartz, die met zijn team slechts zes wedstrijden heeft kunnen spelen en niet in actie kan komen in de zaal als gevolg van de afgelasting van de zaalcompetitie, begint dan aan zijn tweede seizoen bij de tweedeklasser.