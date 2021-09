Door rode kaart in verloren bekerfinale mist Ravijn-speler Bas ter Brake eerste twee wedstrijden

sportbijlage De velden op, de zalen in!

6 september Ach kijk dan, dat blije koppie van het jochie voorop deze bijlage! Natuurlijk konden de jongste amateursporters onder ons alweer een tijdje dartel het veld op, maar we vonden deze foto toch evenzogoed onweerstaanbaar. Het plezier spat er af! En voelen we ons niet allemaal weer een juichend kind van zes als we scoren of als eerste de finish halen? En ook wij mogen nu weer! De velden op, de zalen in!