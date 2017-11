DOS-WK blijft naar boven kijken

Hage is bezig aan zijn derde en laatste seizoen bij de korfballers in Enschede. In zijn eerste jaar werd DOS-WK kampioen in de vierde klasse en afgelopen seizoen werd de ploeg opnieuw kampioen, zowel in de zaal als op het veld, in de derde klasse. "Vooral de vierde klasse was een dramatisch niveau", zegt Hage. "Daarin moesten we wel kampioen worden. Vorig seizoen kwamen we ook al gauw tot de conclusie dat er een prijs in zat. Dit jaar is het dan te makkelijk om te zeggen: we gaan voor handhaving. De top drie is zeker ons doel."