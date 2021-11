Drie nieuwe speelsters Tex Town Tigers: Laura Wissink keert terug op oude nest

Met Laura Wissink keert een international terug op de oude nest. De Enschedese vertrok twee jaar geleden naar Quick Amersfoort, maar gaat komend seizoen weer in haar woonplaats spelen. In het kielzog van Wissink maakt ook Michelle Schuur de overstap van Quick naar Tex Town Tigers. De 19-jarige jeugdinternational geldt als een groot talent en mag zich sinds kort ook op trainingen van het grote Oranje melden.

Sterke arm

Met Wissink en Schuur heeft TTT er twee buitenvelders bij in de selectie. „Daar konden we wel versterking gebruiken. Laura is ook een prima catcher, maar op die positie zijn we al goed bezet. Door haar sterke arm kan ze ook in het outfield spelen”, zegt Rob Hassink.

De nieuwe hoofdcoach was ook de vorige twee seizoenen al verantwoordelijk voor de selectie van de Enschedese club. Echter toen in een viermanschap met Rien Smulders, Martijn Guillot en Robbert Heuvelman. „Allemaal parttimers, we waren samen eindverantwoordelijk. Dat was geen ideale situatie”, aldus Hassink.

Handschoen oppakken

Hassink speelde afgelopen seizoen zelf nog softbal en schopte het zelfs tot het Nederlands team. „Maar mijn knieën doen het niet meer zo goed. Daarom heb ik besloten een jaar te stoppen met spelen. In 2023 is er weer een EK en dat heb ik nog niet doorgestreept. Wellicht dat ik de handschoen toch weer op ga pakken.”

De Duitse international Katharina Szalay is de derde aanwinst al zal zij niet de hele competitie voor TTT in actie kunnen komen. „Ze verdeelt haar tijd tussen de Duitse en Nederlandse competitie, waarbij de Duitse voorrang heeft. In praktijk is ze waarschijnlijk de helft van de wedstrijdn beschikbaar voor ons”, weet Hassink.

Op zoek naar werpster

Tex Town Tigers is nog op zoek naar een vervangster voor pitcher Ginger de Weert, die is gestopt met softbal op het hoogste niveau. De transfermarkt in Nederland sluit op 15 november.