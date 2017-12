Drie Tukkers gaan voor olympisch schaatsticket

volleybal Hengelo met opgeheven hoofd uit beker na verlies tegen landskampioen

13 december HENGELO - Ze weerden zich kranig, maar uiteindelijk moest Webton Hengelo haar meerdere erkennen in landskampioen Lycurgus. De Groningers waren in drie sets te sterk voor de topdivisionist (3-0). Hengelo is door het verlies uitgeschakeld in de beker, maar verlaat het toernooi met opgeheven hoofd.