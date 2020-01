Droom komt uit voor Almeloër met debuut in Turkse Süper Lig

De datum 28 december 2019 zal Almeloër Ümran Zambak (19) nooit meer vergeten. Op die dag maakte de oud-speler van Oranje Nassau en Tubantia zijn eerste minuten in de Turkse eredivisie. "Het was een droom die uitkwam", zegt hij ruim een week later vanaf het trainingskamp in Antalya. "Dat debuut kwam op een mooi moment, een dag later vloog ik voor een week naar Nederland. Daar werd ik warm ontvangen. Mijn familie was supertrots."