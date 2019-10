Drukke week voor Bas Nijhuis: Champions én Europa League

Profkoers Münster­land Giro start volgend jaar in Enschede

1 oktober ENSCHEDE/ MÜNSTER - De Münsterland Giro, een grote eendaagse internationale profkoers, start volgend jaar in Enschede. De wedstrijd wordt jaarlijks verreden op 3 oktober, de Dag van de Duitse Eenwording, en finisht in Münster. "Er moeten nog een paar dingen geregeld worden, maar we hebben wel de toezegging gekregen van de Duitse organisatie", zegt Theo de Rooij.