DSVD komt prima uit de startblokken

Gerco Schröder naar PSC Najaars Jumping in Vragender

10 september VRAGENDER - Gerco Schröder heeft zich ingeschreven voor de PSC Najaars Jumping, die aanstaande donderdag van start gaat in Vragender. Het is de officiële opening van het nieuwe buitenterrein dat deze zomer in gebruik is genomen op het Paardensportcentrum in Lichtenvoorde.