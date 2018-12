DSVD strijdend ten onder

Jolly Jumpers onderuit in Landsmeer

21:30 LANDSMEER - De basketbalsters van Jolly Jumpers hebben het jaar 2018 afgesloten met een nederlaag bij Loon Lions. In Landsmeer was de thuisclub met 64-47 te sterk. Sinds de rentree in de eredivisie speelde Jolly Jumpers tien wedstrijden. Daarvan werd er één gewonnen.