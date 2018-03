Dubbel gevoel bij judoka Snippe uit Enschede na zilveren medaille

Degradatie Ons Clubje uit Glanerbrug, korfballers uit Wierden leven nog

20 maart GLANERBRUG - Voor de korfballers van het Glanerbrugse Ons Clubje is het zaalseizoen in mineur geëindigd. De ploeg van coach Hendery Grootveld verloor in de tweede wedstrijd van de driekamp tegen Midlandia uit Bunnik met 15-17 en dat betekende na de 20-20 remise in de eerste wedstrijd tegen Blauw Zwart degradatie uit de derde klasse.