Dubbel verlies Set-Up'65 op eigen toernooi

Helden van Toen Wereldkampioen Poorte: 'Motorsport veel zwaarder dan wielrennen'

7 september NIJVERDAL - In de rubriek ‘Helden van toen’ komen oud-sporters uit de regio aan het woord die van betekenis zijn geweest voor de Twentse sportwereld. Dit keer blikken we met Nijverdaller Henk Poorte (67) terug op zijn succesvolle tijd in de motorsport. Poorte werd in 1984 onder meer wereldkampioen Enduro tijdens de zesdaagse van Assen.