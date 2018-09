Dubbele nederlaag Tex Town Tigers

Lossernaar Cas Peters kiest eieren voor zijn geld en vertrekt naar FC Volendam

29 augustus VOLENDAM - Hij had zich ongetwijfeld verheugd op een mooi debuutjaar in de eredivisie met FC Emmen, maar Cas Peters laat de Drentse promovendus voor wat het is. Hij speelt de komende drie seizoenen in het shirt van FC Volendam.