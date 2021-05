Dubbele zege Tex Town Tigers bij Onze Gezellen

SOFTBAL - HAARLEM - Tex Town Tigers heeft tegen Onze Gezellen de tweede dubbele overwinning van het seizoen geboekt. In Haarlem werd het 9-1 en 8-0 voor de Enschedese formatie. TTT doet daardoor weer volop mee in de strijd om de topposities in de hoofdklasse.

Tex Town Tigers is dit seizoen in de dubbele confrontaties nog ongeslagen. De vijf wedstrijd tegen de andere vier topploegen eindigden allemaal in een winst- en verliespartij. Alleen tegen laagvlieger Hoofddorp werden twee overwinningen behaald. Tegen Onze Gezellen, tot vorig seizoen uitkomend onder de naam Terrasvogels, telde daarom alleen een dubbele overwinning.

Verdedigend foutloos

Die kwam er ook, voornamelijk door uitstekend verdedigend optreden van de Enschedese ploeg. Tex Town Tigers maakte in twee wedstrijden namelijk defensief geen enkele fout. Bovendien hoefden de werpsters Ginger de Weert, Lindsey Meadows en Shaneequa Kock in totaal maar zeven honkslagen toe te staan.

Dat leverde Onze Gezellen maar een puntje op, binnenslagen door voormalig Tiger Karin Tuk. Dat was in de zesde en laatste slagbeurt van de eerste wedstrijd. Tex Town Tigers had toen al negen punten verzameld, waardoor de wedstrijd voortijdig eindigde vanwege de mercy rule (meer dan zeven punten verschil).

Homerun

Hoogtepunt in die eerste wedstrijd was de homerun van Lindsey Meadows in de zesde slagbeurt. Met twee speelsters op de honken was die rake klap van de geboren Amerikaanse goed voor drie punten.

In het tweede duel sloeg Tex Town Tigers snel toe. Na twee innings leidde de Twentse club al met 8-0. De punten werden binnen geslagen door Dinet Oosting (3), Lizzy Clarijs (3) en Daniëlle ten Donkelaar (2). In die stand kwam de volgende slagbeurten geen verandering meer, ondanks dat de TTT nog speelsters in scoringspositie kreeg.

Vertekend beeld

Door de twee overwinningen steeg TTT naar de tweede plek op de ranglijst. Door het grote aantal afgelastingen is de stand echter zwaar vertekend. In verliespunten staan Olympia, Sparks, Roef en Quick er beter voor dan de Tigers.