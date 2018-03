Dubbelslag voor broer en zus IJland bij nationaal kampioenschap paardenspringen

Mart reed als enige de beide manches en de barrage in het ZZ, categorie DE foutloos en verdiende daarmee met overmacht de titel. “Fantasy sprong heel goed. Het liep zoals het moest. Ze springt altijd met zoveel kwaliteit”, lacht Mart. “Mijn pony Okidoki springt minder spectaculair, maar springt er overheen zoals nodig is. Ze moet nog zeven worden. We hebben haar zelf gefokt en ik heb haar vanaf de B zelf opgeleid”, vertelt Myrthe. “In de barrage wilde ik een vlot rondje neerzetten. Dan kon ik altijd een medaille pakken, maar tweede dat had ik echt niet verwacht. Ik ben 17 dus dit zal wel ons laatste jaar zijn bij de pony’s. Ik mag niet internationaal meer rijden. Dat heb ik vorig jaar in Vragender een keer gedaan en dat ging heel goed.

Mart (13) heeft nog zeker internationale ambities. “Het seizoen is nog maar net begonnen. Mijn droom en doel is toch wel om deze zomer het EK te rijden. Over veertien dagen rijd ik met het team in Frankrijk. Dit is al een goed begin. Vorig jaar heb ik al twee landenwedstrijden en Hagen gereden. Dat was een geweldige ervaring.” Zijn pony Fantasy is van Peter Dijkstra. “Ik hoop dat ze nog een tijdje blijft. Het is een hele goede pony, maar niet iedereen kan haar rijden.”