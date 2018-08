Dubbelslag voor Twentse triatleten in Veenendaal

VEENENDAAL - Voor de eerste maal in de geschiedenis van de eredivisie triatlon heeft zowel het vrouwen- als het mannenteam van één vereniging de wedstrijd op dezelfde dag gewonnen. Dat lukte de triatleten van TC Twente zaterdag in Veenendaal.

De bijzondere dubbelslag voor TC Twente was tevens de eerste maal dat een van beide teams een overwinning in de eredivisie boekte. De wedstrijd in Veenendaal was tevens het officiële NK triatlon op de olympische afstand. Die werd bij de vrouwen gewonnen door de geboren Ootmarsumse Jony Heerink.

Jony Heerink en Sarissa de Vries (de uittredende kampioene) kwamen nog voor Marije Dankelman en Deborah Wissink over de streep. Met het resultaat van Sophie Lingelbach op plaats zeven was de team overwinning een feit, waaraan het uitvallen van Cindy Brussé geen verschil meer maakte. Heerink finishte in 2017 nog als tweede op het NK OD.

Bij de heren was Stijn Jansen de snelste Twentenaar op de tiende plaats, kort daarop gevolgd door Morten Schmidt, Jan Roelf Heerssema, Mark Oude Bennink en Marco Vernooij. De titel werd geprolongeerd door Jorik van Egdom, vóór Marco Akershoek en Jardy van den Heuvel. De overige Twentse teams Rosiir – Tjellens/TTvW Hof van Twente uit Goor en Fitness Occasions/Step One uit Borne behaalden een plaats in de middenmoot met een negende en tiende positie.