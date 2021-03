Duel mannen Ravijn geschrapt wegens corona bij tegenstander

Overigens is het nog maar de vraag of het duel kan worden vastgesteld voor 24 april, de einddatum van de reguliere competitie. Het is namelijk al de vijfde keer dat er een streep gaat door een wedstrijd van SVH. De Rotterdamse ploeg heeft daardoor al vier of vijf wedstrijden minder gespeeld dan de andere ploegen in de eredivisie.