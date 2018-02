Duitse Bölting wint in Delden 'mooiste indoor eventing-toernooi'

Harm Snoeck uit het Utrechtse Maarsbergen eindigde met Doctor Rossi als tweede. Elise Grotentraast uit Gelselaar won met Zo Is Ie de klasse L, gevolgd door Lotte Bels met Almar en Joanne Wes met Heavenly. In diezelfde klasse was op zaterdag Iris Borggreve uit Ermelo de beste. Daarnaast werd er bij de paarden ook nog een klasse B en BB verreden.

Ook bij de pony’s was de deelname fors. In totaal deden 150 combinaties meer aan het enige indoor eventing-toernooi van de regio. Bij eventing (cross country) is het parcours fors langer dan een ‘regulier’ springtoernooi. In Delden werd gesprongen over 20 hindernissen, verdeeld over 2.000 meter. “Het is ieder jaar weer een enorme kluif”, aldus Marijke Tiehuis van de organisatie.