Dynamo is klaar voor de derby: trainer Rob Luyrink heeft geduld met zijn talentvolle groep en hoopt op plek in middenmoot

De oefenmeester uit Hengelo is bezig aan zijn eerste seizoen bij de eerste vrouwenselectie van Dynamo, maar Luyrink is geen nieuw gezicht in Tubbergen. Sterker nog: er zijn maar weinig mensen die de club beter kennen dan hij. Het eerste vrouwenteam had hij voor dit seizoen nog niet onder zijn leiding, maar hij trainde sinds 2002 wel andere teams in Tubbergen. „Tussendoor ben ik ook bij andere clubs geweest hoor. Bij MTSH (het voormalige Webton, red.), Krekkers, Divoko, Pollux, Set-Up, maar nu dus weer Dynamo”, aldus de 64-jarige Luyrink.