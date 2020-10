Dynamo Tubbergen komende weken niet in actie

Huldeblij­ken bij afscheid overvallen triatleet Guido Gosselink tijdens Rutbeektri­at­lon

20 september ENSCHEDE - Het is de laatste wedstrijd van triatleet Guido Gosselink. Bij de Rutbeektriatlon van TCT (Triatlonclub Twente) deze zondag zijn er toespraken, bloemen, applaus, fakkels en spandoeken. „Het is wel apart als je al voor de wedstrijd zo in het zonnetje wordt gezet.”