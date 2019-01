Dynamo Tubbergen wil als team knokken voor elk punt

Even dacht diagonaal/ midspeelster Manon Steggink (29) ook aan stoppen toen zo'n beetje het hele team er afgelopen zomer mee ophield. Toch besloot ze samen met drie speelsters door te gaan bij Dynamo Tubbergen. "Het voelde niet goed om de club op deze manier achter te laten", zegt ze. "Ik speel al dertien jaar in het eerste. Op een gegeven moment werd zelfs gesproken over het terugtrekken van het team uit de eerste divisie, maar dat zou erg zonde zijn, want daar is de afgelopen jaren hard voor gewerkt."