Een avondje tophandbal van het hoogste niveau, net over de grens

Uitgerekend op de dag van de rentree in de Bundesliga is oprichter en erevoorzitter Jürgen Becker niet van de partij. Normaliter mist de 73-jarige geen wedstrijd van Handball Spielgemeinschaft HSG Nordhorn-Lingen, maar voor de eerste wedstrijd van de mannen sinds tien jaar op het hoogste Duitse moet hij noodgedwongen passen. „Gisteren had ik een hartslag van 25, dat is niet zo goed hè? Nee, dat heeft niets met spanning over onze terugkeer te maken”, klinkt een lach aan de andere kant van lijn daags voor de wedstrijd. Voor Becker heeft de hartoperatie, waarbij hij een pacemaker krijgt, even meer prioriteit.