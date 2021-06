Een halve eeuw na zijn historische prestatie geniet Theo Bult (76) nog altijd van motorsport

Streep door Tokio: toppaard Twentse springrui­ter Dubbeldam verkocht

18 juni WEERSELO - Springruiter Jeroen Dubbeldam komt dit jaar niet in actie tijdens de Olympische Spelen. Vrijdag werd duidelijk dat het toppaard waarmee de olympisch kampioen van 2000 in de race was voor een ticket naar Tokio, Oak Grove’s Carlyle, onlangs is verkocht.