Een niveau hoger gelden er andere wetten voor waterpoloclub EZC uit Enschede

De nederlaag vorige week tegen concurrent OZ&PC (10-8) kwam hard aan bij de vrouwen van EZC. Daardoor passeerde OZ&PC de formatie uit Enschede op de ranglijst. Alleen het puntloze HZPC uit Heerenveen, waar EZC in oktober met 16-2 van won, staat nog onder de ploeg van trainer-coach Peter Jonkman. Bijna een week later baalt keepster Britt Pool (23) nog altijd van de nederlaag. "Heel frustrerend", zegt ze. "We moesten deze wedstrijd winnen en we begonnen ook heel goed, maar het ging toch mis. Duur puntenverlies. De onderste drie degraderen dit seizoen, dus we moeten nog flink aan de bak."