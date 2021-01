Een voetbalshirt kopen bij Stan uit Vriezenveen zonder te weten welke: ‘De verrassing is voor de liefhebber al een feestje’

De naam van het bedrijf van Stan Hoff zegt het al: Mystery United heeft iets geheimzinnigs. „Dat is het hele idee”, vertelt de Vriezenvener. „Je koopt een voetbalshirt van een profclub zonder te weten welke je krijgt. In Engeland bestaat dit concept al langer, in Nederland kende ik het niet.” Een lach volgt: „Nederlanders willen graag weten waar ze hun geld aan uitgeven, dus ik was wel benieuwd of er een markt was voor deze opzet. Ik ben vorige week begonnen en het loopt lekker. Ik was uitgegaan van een shirtje per dag, maar na amper een week zit ik al op tientallen bestellingen. Ik heb een fulltime baan, dit doe ik in mijn vrije tijd als hobby. Alle winst die ik ermee behaal is meegenomen, maar daar gaat het me niet om.”