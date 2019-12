Eenvoudige winst Eurosped, Set-Up’65 verliest bij Sliedrecht Sport

Turnster Van Disseldorp van TON Almelo krijgt 'olym­pisch voorproef­je' in Tokio

3 december Sara van Disseldorp dacht het in haar eerste jaar als senior allemaal wel even rustig aan te doen. Van 'rustig aan' was echter geen sprake. De 16-jarige turnster Klaverblad TON Almelo werd opgenomen in de WK-trajectselectie en afgelopen weekend turnde ze in het Duitse Cottbus haar allereerste World Cup. Als kers op de taart vertrekt de turnster uit Vierakker volgende week naar Tokio voor een trainingsstage met Oranje.