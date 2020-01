Eenvoudige zege vrouwen Ravijn bij PSV

Maarten Nijland grijpt naast rood-wit-blauw op NK

13:37 RUCPHEN – Maarten Nijland is er op het NK veldrijden voor masters 40+ niet in geslaagd zijn titel te prolongeren. De Rossumse oud-prof in het veld moest dit keer genoegen nemen met brons. Het goud ging in Rucphen naar Freek de Jong uit Deil.