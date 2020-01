Eerste editie Sportclub Rijssen en SV Rijssen gelijk echte derby

Hardloper Klieverink haalt het podium in 'eigen achtertuin’ van het Hulsbeek

9:28 OLDENZAAL/DEURNINGEN - Arnold Klieverik is geboren in de buurt van Het Hulsbeek. Hij traint er zeker drie keer per week. In zijn thuisrace, de Hulsbeekcross, haalde hij gisteren het podium.