Eerste goede beurt Jolly Jumpers in uitwedstrijd, maar geen zege

Jolly Jumpers was voor het eerst dit seizoen geen figurant in een uitwedstrijd. In Bemmel was het lang spannend, maar moest Jolly Jumpers toch zonder punten huiswaarts: 61-53.

Het was de eerste seizoenshelft een uiterst ongelukkige combinatie: Jolly Jumpers en uitwedstrijden. Geen bezieling, geen uitstraling, geen plezier en keer op keer een kansloze missie. Af en toe werd een behoorlijke eerste helft afgeleverd, maar leek het team in de rust in slaap gesukkeld. De ploeg was nooit een schim van de vechtmachine, die het in Tubbergen zo vaak is.

Het kan anders

Dat moest anders was een van de hoofddoelen voor de tweede competitiehelft. En het kan anders, zo werd in Bemmel duidelijk. Aanvallend was het niet hoogstaand en kan Jolly Jumpers beter dan het in Gelderland liet zien. Maar de ploeg knokte voor elke centimeter, beet zich in de opponent vast en liet nooit los.

Dat er uiteindelijk geen overwinning uitrolde, had alles te maken met een mindere periode aan het begin van het derde kwart. Jolly Jumpers verviel in die fase in de oude fout door te veel te dribbelen en te weinig met passes een oplossing te zoeken. Bemmel liep in die fase weg van 27-26 bij rust tot 38-27 na vier minuten in het derde kwart.

Op veel punten beter

„We waren in bijna alle facetten van het spel beter”, analyseerde coach Chris Stomp, kijkend naar de statistieken. „Alleen in driepunters was Bemmel ons de baas. Dan moeten we zo’n wedstrijd er eigenlijk ook uitslepen. Daar moeten we dus nog aan werken.”

Jolly Jumpers kwam in het vierde kwart nog terug tot een verschil van vier punten (53-49) en moest in de laatste minuten risico nemen om als winnaar van het veld te kunnen stappen. Dat pakte verkeerd uit.

Bemmel - Jolly Jumpers 61-53 (22-17, 27-26, 47-37, 61-53)

Scores Jolly Jumpers: Brughuis 14, Zwart, Glaubitz 9, L. Steggink, Droste 8, Nijhuis 3, Rikhof 2.