Eerste Grand Prix zijspan eindigt voor Almelose titelkandidaat Veldman in Markelo in mineur

MARKELO - De eerste wedstrijd in de strijd om de wereldtitel in de zijspan is zondag op De Herikerberg in Markelo in mineur geëindigd. De cross werd in de tweede manche vroegtijdig afgevlagd na een zwaar ongeval. Daarmee kwam een einde aan de indrukwekkende inhaalrace van Almeloër Julian Veldman.