Eerste verlies mannen Ravijn

Het Ravijn en de Utrechtse formatie waren de enige twee ploegen in de eredivisie met de maximale score. Aanvankelijk waren ze ook aan elkaar gewaagd. Het Ravijn kwam het beste uit de startblokken en nam een 2-0 voorsprong. Na twee periodes was er nog evenwicht: 3-3.

Daarna stokte de aanval van Het Ravijn. Door slordigheden en onzorgvuldigheid in de afwerking kreeg de Nijverdalse formatie geen treffers meer op het bord. UZSC groeide daardoor in de wedstrijd en nam in het derde kwart al afstand: 6-3. Ook in de laatste periode wist Het Ravijn niet te scoren.