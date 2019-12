Eerste voorzitter Military Boekelo Hans Brugman (100) overleden

AMBT-DELDEN - Op 100-jarige leeftijd is afgelopen zondag Hans Brugman uit Ambt-Delden overleden. Hij was in 1976 de eerste voorzitter van Military Boekelo.

AA

Hans Brugman was de voormalige directeur van de gelijknamige machinefabriek in Almelo en de radiatorenfabriek in Tubbergen. Zijn hart lag echter in de paardensport. Zoon Hans en dochter Madeleine hebben die liefde van hun vader overgenomen, laatstgenoemde was actief op internationaal niveau en heeft ook een aantal malen meegedaan aan Military Boekelo.

Heilig

Ieder jaar was Brugman senior nog van de partij tijdens Military Boekelo, alleen de laatste twee edities van het hippisch festijn moest de hoogbejaarde aan zich voorbij laten gaan. Het evenement was hem heilig. ,,Dit is de mooiste wedstrijd”, sprak hij eerder in deze krant. ,,Een EK of WK telt niet voor mij. Alleen de Olympische Spelen zijn belangrijker.”

Tot zijn 97ste reed Brugman zelf nog regelmatig paard. Thuis in de manege van de stal in Ambt-Delden of een ritje in de buitenlucht. ,,Ja, ik ben er ook wel eens afgevallen. Maar ik heb nog nooit iets gebroken’’, zei hij drie jaar geleden in deze krant. Paardrijden hield hem jong.

Kampioen

Hij was een verdienstelijk ruiter, die driemaal Nederlands kampioen jachtpaarden werd: in 1988, 1989 en in 1992. Eerder, in 1979, schreef hij het militarykampioenschap op zijn naam. ,,Ik dacht ik doe maar een keer mee en ik won per ongeluk’’, liet hij op 90-jarige leeftijd in deze krant optekenen. Brugman zat toen als prominent gast op de tribune in Boekelo, om naar de verrichtingen van dochterlief te kijken.