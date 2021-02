Eerste zege voor waterpoloërs van BZC

WATERPOLO - BORCULO - De mannen van Schuurman BZC hebben de eerste overwinning in het bekertoernooi binnen. In een rommelig duel werd ZPB met 11-9 verslagen.

Na nederlagen tegen De Zaan en Den Haag had BZC wat recht te zetten. Met name de nederlaag in de Hofstad deed pijn in Borculo en volgens coach Zeno Reuten was er veel werk aan de winkel. Tegen ZPB was het zeker niet uitmuntend wat BZC liet zien, maar de overwinning was wel goed voor het zelfvertrouwen.

Slordig met de kansen

De Achterhoekse ploeg begon wat weifelend aan het duel. Balbezit was er voldoende, mogelijkheden om te scoren ook, maar aanvankelijk was de precisie ver te zoeken. De gasten uit Barendrecht sprongen in het eerste kwart veel beter met de kansen om en ging na 8 acht minuten met 2-0 aan de leiding.

BZC kende haar beste fase in de tweede periode en legde daarin met vijf treffers op rij de basis voor de overwinning. Na de wisseling van kant bleek de huidige wisselvalligheid van de Borculose ploeg. Coach Reuten wisselde veelvuldig, maar de bank van de thuisploeg is duidelijk minder dan de basisformatie. Dat de internationals Mika Smelt en Bilal Gbadamassi nog ontbreken is daarbij een geldig excuus.

Herstel in vierde kwart

ZPB kwam in het derde kwart sterk terug en bij 6-6 zelfs op gelijke hoogte. Verder liet BZC het echter niet komen. In de afsluitende periode stond er al snel weer een comfortabele voorsprong op het bord en werd de eerste zege in de poulefase van het bekertoernooi verwelkomd.