Elite/beloften samen met amateurs in veldrit Wierden

WIERDEN - De Stichting GOW houdt op zondag 17 december in samenwerking met wielervereniging De Zwaluwen uit Almelo voor het eerst een nationale veldrit. Plaats van handeling is recreatiepark ’t Lageveld bij Wierden.

De veldrit in Wierden kent meteen een noviteit. Na overleg met de commissie off- road van de KNWU is gekozen voor een gezamenlijke wedstrijd van elite/beloften en amateurs. Op de weg is deze combinatie al een vaste waarde, in het veld werd deze mogelijkheid echter nog niet gegeven.

Meer tegenstand

De elite-wedstrijden, vroeger altijd het hoofdnummer worden nu door veel organisaties niet meer in het wedstrijdschema opgenomen door de weinige inschrijvingen en de hoge kosten. Wierden is nu een pilot om de elite- en belofterenners in ieder geval een flink deelnemersveld en meer tegenstand te bieden. De toppers bij de amateurs krijgen zo ook gelegenheid de confrontatie met elite-renners aan te gaan.

Er zal worden gereden voor één gezamenlijk prijzenschema van dertig prijzen, samengesteld door de prijzenschema’s van amateurs en beloften bij elkaar op te tellen. Voor de amateurs is dit een flinke verhoging van hun normale prijzengeld. Voor de landelijke veldritklassementen wordt wel de puntenverdeling per categorie toegepast. Er is startgelegenheid voor maximaal dertig elite/belofterenners en vijftig amateurs.

GOW-competitie

Al ruim 50 jaar organiseert de GOW al de gelijknameige veldritcompetitie, die uitgegroeid is tot een vaste waarde op de regionale wielerkalenders. Begonnen met het doel te zorgen voor een overwinteringsaanbod voor wegrenners is deze serie meer en meer uitgegroeid tot een basis van waaruit de doorstroming naar (inter)nationale wedstrijden gemakkelijker kan verlopen. Bekende voorbeelden zijn Sophie de Boer, Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar die hun veldritcarrière in GOW-verband zijn begonnen. Om meer renners kennis te laten maken met het nationale niveau is nu ook deze nationale wedstrijd toegevoegd.