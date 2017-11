Elsemiek Sevenich na acht jaar terug bij Livo Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Elsemiek Sevenich maakte op 16-jarige leeftijd de overstap naar Polar Bears. Acht jaar speelde de waterpoloster in de eredivisie. Nu is ze terug bij Livo.

Volledig scherm Elsemiek Sevenich © theo kock

Elsemiek Sevenich is nu enkele weken aan het trainen en spelen met de vrouwen van eersteklasser Livo uit Lichtenvoorde. Het bevalt de waterpoloster goed. ,,Het is supergezellig. Het is voor mij wel heel erg aanpassen. Het zwembad waarin we trainen, is drie keer kleiner dan dat ik gewend ben. Hoewel we graag willen presteren, merk je dat het plezier hier voorop staat", aldus de 26-jarige Sevenich die uit een echte waterpolofamilie komt.

Ze is de oudere zus van international Vivian Sevenich (24) die nu in Hongarije actief is. ,,En mijn beide ouders hebben ook aan waterpolo gedaan, dus ik ben van jongs af aan met deze sport bezig."

Stap terug

Deze zomer deed ze een stap terug. Na acht jaar eredivisie en Euro League-wedstrijden, wacht nu de eerste klasse. Geheel vrijwillig was die keuze niet. "Om gezondheidsredenen trok ik het spelen bij Polar Bears niet meer", vertelt de fysiotherapeute. "Ik was graag nog doorgegaan bij Polar Bears. We hebben geweldige stappen gemaakt, maar ik kon het niet meer opbrengen om drie tot vier keer in de week te trainen in Ede. En dan in het weekeinde een wedstrijd spelen in Ede of nog verder weg, als we uit moest spelen. Door mijn medicatie ben ik sneller vermoeid, dus ook fysiek minder goed. Daardoor speelde ik ook wat minder. Vandaar deze stap terug naar Livo. Hier trainen we twee keer in de week op tijden die mij veel beter liggen."

Voor Sevenich is het dus even omschakelen. En dat geldt eigenlijk voor de hele ploeg van Livo, die er wat anders uitziet ten opzichte van vorig seizoen. De trainers Chris Bloemberg en Daan Ratering zijn nog zoekende en dat zie je terug op de ranglijst.

Onnodig verlies

Livo staat op een vijfde plaats. Uit vijf wedstrijden haalde de Lichtenvoordse ploeg acht punten. Daarin scoorde het team al 53 keer, maar kreeg ook 48 treffers tegen. "We hebben wat wedstrijden onnodig verloren en zijn zoekende. Er zijn meer speelsters teruggekeerd en daarom is het nog wat wisselvallig. Dat heeft even tijd nodig", verwacht Sevenich.

Koploper

Zaterdag wacht een mooie krachtmeting voor de ploeg uit Lichtenvoorde. Koploper MNC Dordrecht komt op bezoek in het Van Pallandtbad in Varsseveld, waar het eerste team van Livo haar thuiswedstrijden afwerkt.

De nummer 1 van de ranglijst won vier duels en verloor er twee en gaat gedeeld aan kop met twaalf punten in de eerste klasse A.