Enorme teleurstelling voor smaakmaker Viscaal uit Albergen in Formule 3 race

Softbal­sters TTT beleven landelijke primeur: start van competitie

16 juli ENSCHEDE - Na maanden zonder sport is er komend weekeinde voor het eerst in Nederland een competitie die de boel gaat opstarten. De softbalsters van Tex Town Tigers beleven die primeur, want de Enschedese club begint zaterdag aan het seizoen in de Golden League, met een dubbel voor eigen publiek tegen Pioniers.