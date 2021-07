Enorme uitdaging voor hockeycoach Blanford na leegloop bij EHV in Enschede

Beachvol­ley­bal­ler Stefan Boermans uit Borne wint vierster­ren­toer­nooi in Gstaad

11 juli GSTAAD/BORNE - Beachvolleyballers Stefan Boermans (uit Borne) en Yorick de Groot hebben zaterdag op de WorldTour het viersterrentoernooi in het Zwitserse Gstaad gewonnen. Het als vijftiende geplaatste koppel versloeg in de finale Cherif Younousse en Ahmed Tijan in drie sets: 23-21 19-21 15-10. Het Nederlandse duo had in de groepsfase ook al in drie sets van de twee finalisten uit Qatar gewonnen.