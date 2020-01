‘Enschede’ door KNAU aangewezen als regionaal trainingscentrum

In 2019 was de huidige groep (zo’n 35 atleten) goed voor iets meer dan vijftig nationale medailles. Carlijn ter Laak (tweevoudig nationaal kampioene verspringen bij de senioren) en Marleen Baas (meerdere nationale titels, nationale records op het speerwerpen en de meerkamp in de categorie meisjes tot 16 jaar) zijn de uithangborden van het regionaal trainingscentrum. De Almeloërs Milan Beuning en Jermaine Kleine hebben al hun eerste interland in het oranje mogen meemaken. Bij Atletiek Oost trainen momenteel atleten uit Almelo, Hengelo, Enschede, Haaksbergen, Nijverdal, Losser, Lonneker, Wierden, Oldenzaal en Hardenberg.

Samen trainen

Het regionaal trainingscentrum Atletiek Oost, in samenwerking met de gemeente Enschede en Sportaal tot stand gekomen, werkt onafhankelijk en cluboverstijgend. Het doel is de betere jeugdatleten uit de regio samen te laten trainen, waardoor de beleving en het niveau toenemen. Trainingen en school worden in samenwerking met de (LOOT-)scholen beter op elkaar afgestemd. Mede-oprichtster en voorzitter van het RTC, Mariëlle Siebelt, is de initiatiefneemster van de eerste sportbasisschool van Nederland: de Regenboog in Enschede. Zij was de drijvende kracht op bestuurlijk niveau richting de KNAU om een en ander tot stand te krijgen.

Hoofdtrainer is Marcel Dost, olympisch tienkamper in Atlanta (1996). Tevens zijn voormalig nationaal hordenkampioen Vincent Kerssies, oud-bondscoach Harry Dost, jeugdtrainers Tobias Bakx en Andor Engelberts en prestatiecoach Rik Hardon betrokken bij het trainingscentrum.

Basis

Als basis wordt uitgegaan van de faciliteiten bij AC TION in Enschede. De wintertrainingen worden gedraaid in de indoorhal in Münster, omdat Twente daarvoor geen geschikte accommodatie heeft.

Scouting