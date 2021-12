Enschede Marathon door prestigieuze onderscheiding naast die van New York

„We zijn natuurlijk heel blij met de onderscheiding”, gaat Melief verder. „We hebben een bewogen tijd achter de rug waarbij we hebben laten zien dat we altijd blijven denken in mogelijkheden en snel kunnen schakelen. Geweldig om dan zo’n mooie blijk van erkenning te krijgen.”

Mission Marathon

Volgend jaar bestaat Enschede Marathon als oudste marathon van Nederland (en zelfs van West-Europa) 75 jaar. „Dat is op zich al heel bijzonder en was de aanleiding voor de toekenning van de prijs. Maar we krijgen deze onderscheiding ook als blijk van waardering voor het lastminute organiseren van NN Mission Marathon op Vliegveld Twenthe op 18 april van dit jaar. Twee weken ervoor kon deze marathon, waar veel toplopers zich hoopten te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio, in Hamburg niet doorgaan. Wij hebben de organisatie toen overgenomen. Een enorme klus, die we met z’n allen succesvol hebben geklaard.”

Goed gezelschap

De World Athletics Heritage Plaque is in 2018 ingesteld door World Athletics-voorzitter Sebastian Coe. De prijs, een fraaie, goudkleurige plaquette, wordt jaarlijks toegekend aan personen of organisaties die ‘een buitengewoon grote bijdrage aan de wereldwijde geschiedenis en ontwikkeling van de atletieksport hebben geleverd’.

Enschede Marathon bevindt zich met deze onderscheiding in bijzonder goed gezelschap, want ook de New York Marathon heeft deze dag deze prijs ontvangen. „We zijn er dan ook ontzettend trots op”, aldus Melief. „De plaquette zal binnenkort worden tentoongesteld in de hal van het stadhuis, zodat iedereen hem kan bewonderen.” Eerder al, in 2018, werd de Heritage Plaque uitgereikt aan de FBK Games in Hengelo.

Feestje

De 52ste editie van Enschede Marathon staat op zondag 24 april 2022 op de kalender. Melief: „En daar gaan we nog meer een feestje van maken dan anders. Natuurlijk vanwege deze mooie onderscheiding, maar vooral omdat de reguliere edities van 2020 en 2021 geen doorgang konden vinden. We verheugen ons er dan ook ontzettend op.”