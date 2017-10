Enschede Marathon viert jubileum met nieuw parcours

“Met dit vernieuwde parcours komen we tegemoet aan de wens van veel lopers”, zegt Joop Hassink, voorzitter van de Stichting Marathon Enschede. “Zo hoeven de lopers bijvoorbeeld niet langer twee keer op en neer naar Glanerbrug. We krijgen veel signalen van lopers dat de verandering een goede reden is om in te schrijven voor de jubileumeditie van de Enschede Marathon.”

Highlights

Ook eventmanager Sandra Melief is erg blij met de aangepaste route. “We hebben ons als organisatie enorm hard gemaakt voor deze parcourswijziging. Want wat is er mooier dan de 50e editie van de marathon te vieren met een nieuw parcours. Door de toevoeging van highlights als het FC Twente stadion, de F35 en het G.J van Heekpark zetten we bovendien Enschede extra mooi op de kaart!”

Dubbel jubileum

De marathonroute start en finisht in het centrum, en voert de lopers op de hele marathon eerst richting Glanerbrug. Daarna gaat het door Stokhorst naar Lonneker, en vervolgens via de Horstlindelaan richting de Universiteit Twente (al moeten hiervan de details nog met de UT besproken worden). Uiteraard komen de lopers ook langs het FC Twente stadion, waarna ze over de F35 weer richting de stad gaan. Na 24 kilometer wacht het G.J. van Heekpark. “In 1947 begon het - bij de eerste editie van de marathon – allemaal in het G.J. van Heekpark, dus het zou een gemiste kans zijn om daar niets te doen”, aldus Sandra Melief. “Bovendien bestaan het park dit jaar precies honderd jaar, dus vieren we beiden een jubileum.”

Albert Fransen, bestuurslid van de Commissie van Beheer van het recent geheel gerestaureerde en gerenoveerde park, is dan ook opgetogen over de nieuwe route. “De Commissie van Beheer, het gemeentebestuur en de sportverenigingen in het park zijn bijzonder blij dat de lopers van de vijftigste marathon in het jubileumjaar 2018 weer door het dan honderdjarige G.J. van Heekpark gaan!”

Topmarathons

Na een doorkomst in de stad gaat het nog eenmaal richting Lonneker, waarna de laatste kilometers richting de finish door Roombeek worden afgelegd. “Met dit vernieuwde, gevarieerde en aantrekkelijke parcours blijven we horen bij de topmarathons van Nederland”, aldus Sandra Melief. “We verwachten hiermee een mooi deelnemersveld aan de start te mogen verwelkomen, zowel bij de toplopers als bij de recreanten. En zeker bij de vrouwen, want die focus houden we ook dit jaar.”

Sneller

Ook de atletencommissie is zeer te spreken over de aanpassingen, zegt toploopster Ingrid Prigge. “Hiermee gaat een langgekoesterde wens van de lopers in vervulling. Twee keer exact hetzelfde rondje is voor lopers nou eenmaal niet zo inspirerend. Ook denken we dat het parcours hiermee sneller is geworden, en dat is altijd goed nieuws voor hardlopers.” En dan lachend: “Mooi toch om als oudste marathon van Nederland zo vernieuwend te zijn!”

Ook voormalig topatleet Marti ten Kate vindt de nieuwe route een substantiële verbetering. “Zeven kilometer voor het eind van de halve of hele marathon nog naar Glanerbrug ervaren de lopers als zwaar. Nu loop je al in het begin naar Glanerbrug en zie je elkaar!”

De start van de marathon is om 10.00 uur ’s ochtends. De starttijden van de overige afstanden –halve marathon, 10km en 5km – worden later bekendgemaakt. Kijk voor de nieuwe routes en alle overige informatie op http://www.enschedemarathon.nl/