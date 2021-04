Enschede met unieke marathonbeelden de wereld over

Apollo 8: van underdog naar favoriet én bekerwin­naar

6 april GRONINGEN - Van underdog naar favoriet, in slechts twee jaar tijd. De volleybalsters van Apollo 8 maakten gisteren in Groningen de verwachtingen waar en veroverden met de beker de grootste prijs in de clubhistorie van de Bornse vereniging. Die titel geeft ook recht aan deelname aan de Europese Challenge Cup.