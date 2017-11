Enschedeër Jelle Snippe pakt brons bij debuut in Den Haag

In de eerste ronde was Snippe al te sterk voor Ramadan Darwish uit Egypte en in de kwartfinale versloeg hij de Duitser Domenik Schoenefeldt. De Enschedeër was bij zijn debuut dichtbij een finaleplaats, maar in de halve finale moest Snippe buigen voor de Rus Kazbek Zankishiev. De derde plaats en dus de bronzen medaille bereikte Snippe na winst in de troostfinale tegen Ivam Remarenco uit de Verenigde Arabische Emiraten.