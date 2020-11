Enschedeër Türüç scoort in Champions League tegen Manchester United

video Wennemars haalt uit naar afhakende Ter Mors: ‘Blijkbaar beleven wij deze sport anders’

22 november Jorien ter Mors besloot het zondagmiddag na de 1500 meter voor gezien te houden op de NK allround. En dat is opmerkelijk, want ze was de leider van het klassement. Desondanks verschijnt ze bij de 5000 meter dus niet aan de start en dat zorgt voor onvrede.