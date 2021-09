Enschedese clubs Amical en Jugglers samen naar de tweede divisie

Tex Town Tigers overtuigt bij Quick Amersfoort

29 augustus SOFTBAL - AMERSFOORT - Tex Town Tigers kende een prima middag in Amersfoort. De Enschedese club hoefde in de twee wedstrijden bij Quick geen enkel tegenpunt te incasseren en reeg zelf de punten aaneen. Het resulteerde in twee zeges: 5-0 en 8-0. In de stand op de ranglijst blijft TTT tweede, maar de nummer drie Olympia staat er in verhouding beter voor.