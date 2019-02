Enschedese De Boer tevreden negende op WK Veldrijden

“Dit resultaat is goed voor het vertrouwen en goed voor de punten. Ik moest op de voorlaatste rij starten. Omdat het zo snel was, was het moeilijk inhalen. Ik moest mijn geduld bewaren en op de lange stukken vol gas geven. Maar ik voelde me goed. In de laatste ronde kon ik Ellen van Loy nog pakken en zo deze negende plaats - toch mooi bij de top tien - behalen. Volgend jaar hoop ik weer meer van voren te starten en echt voor de prijzen mee te doen. Met al die inhaalraces ben ik wel een keer klaar.”