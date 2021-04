Enschedese Dopheide met Oranje naar WK estafette in Polen

Bonuspun­ten voor BZC na succesvol­le eindsprint

10 april WATERPOLO - BORCULO - Dankzij een spectaculaire inhaalrace heeft Schuurman BZC een verrassende overwinning geboekt op topploeg AZC. Jan Willem Slaghuis bracht BZC vlak voor tijd op 12-11, Bilal Gbadamassi scoorde in de slotseconde in een verlaten doel nog 13-11. Het zijn bonuspunten voor BZC in de strijd om de play offs.