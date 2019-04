Enschedese duatleten naar WK in Spanje

Gerco Schröder ontbreekt op NK: hij heeft geen paard

10:24 TUBBERGEN - Tweevoudig nationaal kampioen Gerco Schröder is deze donderdag niet van de partij in Mierlo, waar het NK springen begint. De springruiter is thuis in Tubbergen, waar hard gewerkt wordt om jonge paarden op te leiden voor de toekomst.