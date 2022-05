Enschedese honkbalclub Tex Town Tigers houdt topploeg Storks in toom, maar verliest wel

Het duel in Den Haag was tot de laatste slagbeurt spannend. De werpers van beide ploegen stonden in alle negen innings maar weinig lopers toe op de honken. Storks nam in de eerste slagbeurt een 1-0 voorsprong, maar TTT antwoordde een inning later met twee punten om de leiding over te nemen. De punten kwamen op naam van Thorben Dijs en Huub Smid.