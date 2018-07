Enschedese mediapsycholoog: 'Wielersport bestaat bij de gratie van de media'

Noëlle Droste derde op EK

16 juli Noëlle Droste, speelster van basketbalvereniging Jolly Jumpers uit Tubbergen, is met het Nederlands team onder 20 derde geworden op het Europees kampioenschap basketbal in Hongarije. Oranje, met Droste in de basis, won de strijd om het brons met 65-60 van Italië. Het was voor Droste al het vijfde Europees kampioen in een vertegenwoordigend Nederlands team. De center brak afgelopen seizoen definitief door in de hoofdmacht van Jolly Jumpers waarmee ze naar de eredivisie promoveerde. In de finale van de play offs werd Droste met veertien punten topscorer.