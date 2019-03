Entac naar halve finale Intercup

Koppelman wint Bovenberg­cross, Zwienen­berg het Crosscir­cuit

15:18 MARKELO – De Bovenbergcross vormde het slotakkoord van het SNS crosscircuit. Net als in twee eerdere races ging de winst andermaal naar Danny Koppelman. De atleet uit Hoge Hexel raasde in 34:20 over het lastige parcours en won daarmee afgetekend.